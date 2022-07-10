Süper transferler

Beşiktaş, transfer bombalarını ardı ardına patlatıyor. Geçen sezonki gibi bu sezon da en sükseli transferler Beşiktaş tarafından yapılıyor. Weghorst, Muleka, Saiss transferleri spor kamuoyunun en çok konuştuğu isimler oldu. Beşiktaşlılar bu transferlerden çok mutlu oldular.

"Weghorst Süper Lig'e gelmez" diyorlardı ama o artık bir Kartal.

Beşiktaş'ın Weghorst gibi pivot bir santrfora yıllardır çok ihtiyacı vardı.

Hollanda milli takımı forması giyen bu oyuncunun bir özelliği de aileden zengin olması...

Petrol zengini bir ailenin çocuğu olması itibariyle onu diğer para için imza atan yabancı oyunculardan ayırt etmek gerekir. İlk yaptığı açıklama da dikkatimi çekti, "Transfer döneminde Hollanda milli takımı teknik direktörü Louis Van Gaal, Beşiktaş'ı tercih etmemi önerdi"... Bu sözler onun nasıl bir profesyonel olduğunu gösteriyor.

Stili Mario Gomez'i andırıyor. Umarım attığı gollerle de Gomez etkisi yapar.

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Savunmaya alınan Saiss için iyi şeyler duydum. Premier Lig'den gelmesi de önemli... Ama savunmaya bir isim daha gerekiyor.

İstanbulsporlu Emrecan Uzunhan'la yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini duyuyorum. Emrecan gelecek vadeden bir oyuncu. Transfer edilirse yabancı kontenjanı için yer açılır.

Doğrusu en çok sevindiğim transfer Muleka oldu. Kasımpaşa'da çok beğenerek izlediğim bir oyuncuydu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael bu oyuncuyu özel olarak istedi.

Jackson Muleka attığı goller, yaşının henüz 22 olması ve oyun zekasıyla yılın transferi olabilir düşüncesindeyim.

Yeniden Beşiktaş'a dönen Cenk Tosun da formaya aday isimlerden biri olacak. Umarım sakatlığı futbol oynamasına engel olmaz.

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Gedson Fernandes transferini de 'es' geçmeyelim. Beşiktaş'ta patlama yapacak yetenekte bir isim... Özellikle ara pasları rakip takımların korkulu rüyası olacak gibi...

Beşiktaş'ın Ghezzal'ın yanına iyi bir 10 numaraya ihtiyacı var. Alex Teixeira'nın sorunsuz bir şekilde ayrılmasının ardından bu mevkiiye de iyi bir transfer yapılması gerekir.

Bunun yanı sıra Rosier'e iyi bir alternatif gerekiyor. Rıdvan giderse de sola transfer şart gibi... Ben Atınç Nukan ve Emre Mor'u da takımda görmek çok istemiştim ama sağlık olsun. Benim önerdiğim isimler yine başka bahara kaldı.

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Transfer döneminde her şey çok hızlı gelişiyor ama genel itibariyle Beşiktaşlılar yeni gelen isimlerden çok memnun. Tabii iyi transfer yetmez, saha içinde de iyi organize olmak gerekir. Umarım Beşiktaş için çok güzel bir sezon olur.