Yılın transferi!

Beşiktaş'ta işlerin tıkırında gitmesi için zamana ihtiyaç olduğu da bir gerçek. Takımın hazırlık maçlarında gösterdiği performans umut verici...

Bu sezon özellikle Gedson, Muleka ve Weghorst transferlerinin takıma büyük güç katmasını bekliyorum.

Muleka son oynanan Mainz maçında kısa sürede formayı ne kadar çok istediğini gösterdi. Cenk Tosun'un formu da hepimizi mutlu etti.



Saiss'in beklenmedik sakatlığının ardından savunmaya güçlü bir takviyenin şart olduğu artık önemli bir gerçek. Geçen sezon transfer edildiğinde çok sevindiğim Salih Uçan'ın bu sezon öncesi kampın yıldızlarından biri olması dikkat çekici... Salih ve Gedson çok iyi bir ikili oldu. Beşiktaş Teknik Direktörü Ismael, son yaptığı açıklamada transferleri beklediğini söyleyerek topu yönetime attı. Savunma oyuncusu ve 10 numara istediğini açık ve net belli ediyor. Ligin başlamasına 3 hafta kaldı.



Umarım Beşiktaş'ın kurmayları elini çabuk tutar.



SERDAR SAATÇI OLAYI



Beşiktaş'ın Viktoria Plzen oynadığı maçta Serdar Saatçı'nın 72. dakikada oyuna girip teknik direktör Ismael tarafından 84. dakikada oyundan alınmasını çok masum karşılamadım.



Eğer iddialar doğruysa Serdar, kulüp yöneticileriyle, menajer kavgası arasında kurban seçildi.



Menajer Melih, Beşiktaş'a büyük zararlar verdi. Beşiktaş öz kaynak düzeninden çıkan; Fatih Aksoy, Alpay Çelebi, Ahmet Gülay onun futbolcuları...

Beşiktaş'ın altyapısından oyuncu bulup o oyuncuları başka takımlara pazarlıyor.



Mesela Ahmet Gülay, sözleşmesi olmasına rağmen özel madde nedeniyle bu üç sezon daha Alanyaspor forması giyecek. (Bu nasıl sözleşmeyse!) Bir diğer iddia da Beşiktaş'ın genç futbolcuları Ersin, Rıdvan ve Serdar'ın; Umut Meraş'la, Euro üzerinden sözleşme yapıldığını işaret ederek sözleşmelerinin Türk Lirası üzerinden değil, Euro üzerinden yapılmasını istedikleri... Yönetimin bu talebe Serdar üzerinden gözdağı verdiği... Sorulması gereken sorular;



1. İki sezondur forma şansı bulan bu üç genç oyuncuyla neden sözleşme uzatılmadı.



2. Milli Takım oyuncumuz Umut'la neden Euro üzerinden sözleşme yapıldı?!



Bu bozuk düzeni devam ettiren yeni yöneticilere söyleyecek söz bulamıyorum. Aynı tas, aynı hamam!