Söylesem de bir tesiri yok!

Biliyorum, değerli okurlarım; "Bakalım Sinan Vardar bugünkü yazısında yeni transferleri yazacak mı?" diye merak içindesiniz. Aklınız, fikriniz transferlerde... Aman şöhretli gelsin, çilekler alınsın...

Ben de yıllardır tam tersini düşünen azınlıkta olanlardan biriyim. Bakın şimdi gündemdeki transfer haberlerine...

Transfer haberlerine bakılırsa; büyük bir çoğunluğu 32 yaş üzerinde, çıkışını yapmış, inişine geçmiş, Avrupa kulüpleri tarafından kadroda düşünülmeyen isimler...

Hatta bunları bile bonservisiyle alacak kulüplerimiz ortada yok.

Son yıllarda bir kiralık odası çıktı. Kiralık alınan futbolcular biraz aşama gösterilirse ya kendi kulüplerine dönüyorlar veya yallah Arabistan veya Çin'e... Tabii Çin de artık uyandı, çünkü oradaki kulüpler de zor duruma düştü.

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Şu andaki kulüplerimizi yöneten kulüp yöneticilerini yargılamak istemiyorum. Geçmişten gelen savurganlıklar ve çirkin yöneticimenajer ilişkileri, futbolumuzu bu duruma getiren baş nedenler...

Geçtiğimiz hafta ünlü iş insanı, Beşiktaş kongre üyesi Ethem Sancak, "Bu gidişle Beşiktaşımız Allah korusun kayyuma gidecek.

Bu olursa ben, TMSF'den kulübü almak isterim" dedi. Allah böyle bir sonucu Beşiktaşımıza nasip etmesin ama görünen köy de kılavuz istemiyor. Acı reçete yalnız Beşiktaş için değil, tüm kulüplerimiz için ufukta görünüyor. Ama taraftarlar da "çilek de çilek" diye haykırıp duruyor.

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Sayın Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de yaptığı açıklamada, "Alex ve Batshuayi'yi taraftar baskısıyla aldık" dedi. Sayın Çebi; dik durun, artık Beşiktaş için çilek transferleri sona ersin. Yetenekli yabancı ve Türk oyuncuları iyi takip edin. 26 futbolcusu olan Beşiktaş'a transfer teklifi sadece Rıdvan ve Ersin'e geliyor. Bu da size örnek olsun.

Birkaç kez gündeme getirdim.

Karagümrük'ten Emre Mor ve Göztepe'den Atınç Nukan'ı transfer etmelerini öneriyorum.

Söylesem tesiri yok, sussam gönül razı değil!