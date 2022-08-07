Beşiktaş böyle oynar

Öncelikle yeni sezon tüm futbolseverler için güzel bir sezon olur. Hava sıcak ve nemli hakem de Ümit Öztürk olunca maç ağır çekim gibi başladı. Ümit Öztürk maçı katletti. Beşiktaş'ın bal gibi penaltısını çalmazken düdüğü asması gereken hakemlerin başında olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Beşiktaş, rakip 10 kişi kalana kadar, hatta Cenk oyuna girene kadar hangi sistemde oynadığını anlamakta zorluk çektim. Sevgili Ismael hocam, Beşiktaş 4-4-2'de Weghorst ve Cenk'le oynar.

Beşiktaş, dün 70 dakika orta sahada üretkenlik anlamında büyük sıkıntı dikkat çekti. Dün gitti denilen maç Ghezzal'in ayak içiyle mutlu sonla bitti. Ismael Hoca, Ghezzal'e teşekkür etmeyi unutma!

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Necip yine görevini eksiksiz yapmaya çalışırken siyah-beyazlı takımda en iyi performansı gösteren ismi Salih Uçan'dı. Tekrar yazayım;

Salih böyle oynasın; yılın transferi olur. Dün sürpriz bir şekilde ilk 11'de sahaya çıkan Kartal Kayra iyi sinyaller verdi. Weghorst'un 90 dakikadaki pasına şapka çıkarmak gerek.

Beşiktaş'ta Rosier, Kayserispor'da ise Cardoso ve oyundan kaldığı dakikaya kadar Thiam oyuna ağırlıklarını koyan isimlerdi.

Dikkatimi çeken geçen hafta gönderilmeye çalışan N'Koudou'nun 57. dakikada kurtarıcı olarak sahaya sürülmesiydi. Oyuna girmesiyle Beşiktaş'ı ateşlemesine sevineyim yoksa bu kadro mühendisliğini eleştireyim bilemedim. Bence N'Koudou'ya dokunmayın.

Transfer yasaklısı Kayserispor'da teknik direktör Çağdaş Atan takımını lige iyi hazırlamış. Topa sahip olmaya çalıştılar ama Ersun Yanal'ın bir geleneği olan rakip ataklarını taktik faullerle durdurma çabası da hoş görünmedi.

Beşiktaş ve özellikle Ismael Hoca için önemli uyarılarla dolu bir 90 dakika geride kaldı. Kazanarak lige başlamak güzel ama umarım bu maç iyi okunur.