Yok mu çaresi?

Beşiktaş maça şahane başladı.

N'Koudou fırtınasına Weghorst, Salih ve Berkay Vardar da eklenince Alanya akşam 41 derece sıcaklıkta Alanya'da Kartal fırtınasını izledik.

Kevin N'Koudou ne iyi olmuş da takımda kalmış demekten kendimizi alamadık. Berkay ve Salih'in savunma ve hücuma verdiği destek süper ötesiydi.

Umarım sakatlanıp çıkan Berkay'ın önemli bir şeyi yoktur.

Weghorst yılın transferi olacak motivasyonda takıma adaptasyon sağlarken doğrusu riskli oynamayı seven Emrecan'dan olumlu elektrik alamadım. Ama Emrecan'a verilen ilk sarı kart yakında açılışının yapılmasını beklediğim Beşiktaş düşmanı Türk hakemleri müzesine konulacak cinstendi.

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Açık ve net, hakem Yasin Kol, 'bitti' denen mücadelede Alanyaspor maça ortak etti.

Tabii Ismael de sahanın en iyileri Ghezzal, Salih ve N'Koudou'suz ikinci yarıya başlamasına ne yazılır bilemiyorum. Sakat değillerse neden çıktı, anlam vermek çok zor!

Hocam, Beşiktaş 10 kişi de kalsa Alanyaspor'a karşı savunma otobüsünü otobüsünü çekmez. Bu maçın faturası da hakemle birlikte sana kesilir!

Alanyaspor ligin en iyi takımlarından biri... Tabii ki onların 3-0'dan maçı 3-3'e getirilmelerini tebrik edelim ama Beşiktaş'ın hakkı göz göre göre yenmeye devam ediliyor.

Arkadaş; yok mu bunun çaresi?

Kime isyan edelim, muhatap var mı bilemiyorum. Ama Yasin Kol gibi hakemlerle lig bitmez! Bu rezillik böyle sürüp gidecek mi? Yazık Türk futboluna...