Beşiktaş ağır taştır!

Beşiktaş'ın Alanyaspor maçında 3-0 galibiyetten 3-3 berabere kalmasının ardından büyük üzüntü yaşadım, uykularım kaçtı. Öncelikle hakem Yasin Kol, VAR ve AVAR'da bulunan Koray Gencerler ve Alper Ulusoy'a değinmek gerekir. Maalesef Türkiye'de futbolun geri kalması için çaba harcayan bir takım kötü niyetliler oyunu istediği şekilde yönlendirmeye devam ediyor. Alanyaspor maçı şunu bir kez daha gösterdi ki; Beşiktaş'a yapılan operasyonlar tüm hızıyla sürüyor. Rakibin 10 kişi kalması gerekirken ucuz kartlar ve anlaşılmaz hatalı düdüklerle Beşiktaş'a ve Beşiktaşlılara açık ve net mesaj verildi; "Beşiktaş'ın önünü keseceğiz!"

Son pişmanlık fayda etmez

TFF eski Başkanı Nihat Özdemir bu çeteye el çektirirken, Ahmet Nur Çebi de bu operasyona destek veren kulüp başkanların başında geliyordu. Peki geldiğimiz noktada operasyon sonrası görevden alınan hakemlere itibarları geri verildi ve bir çoğu da maç yönetmeye, aktif rol oynamaya devam ediyor. Nihat Özdemir bu futbol çetesine 'Lanet olsun' diyerek görevi bıraktı. Özdemir'in yerine seçilen Mehmet Büyükekşi gün gelecek yanlış yönlendirildiğini anlayacak. Gerçekler gün yüzüne çıkacak ama atı alan Üsküdar'ı geçtikten sonra son pişmanlık fayda etmeyecek.

Algıya devam

Tabii ki taraftarlar da bu aşamada başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticilerden masaya yumruklarını vurmalarını istiyor. Biliyoruz ki bu algı operasyonları uzun süredir var ve sürmeye de devam edecek. Hakem Yasin Kol'a önümüzdeki hafta maç verilmemesi yetmez ama doğru bir karar... Sadece Beşiktaş Başkanı ve yöneticiler değil, camia olarak bir olup bu operasyonlara karşı Beşiktaşlı duruşunu göstermeliyiz. Beşiktaş'ı hedef alanlar şunu bilsinler ki; Beşiktaş ağır taştır, altında kalırsınız.

İsmael'in hataları

Beşiktaş camiası olarak hakem hataları kadar teknik direktör ve futbolcu kardeşlerimizin saha içindeki hatalarını gözden kaçırmamalıyız. Son birkaç aydır camia içinde Ismael tartışmalarını doğru bulmuyorum. Fransız teknik adama sürekli güvenoyu veren açıklamalar da çok yanlış! Ama Valerien İsmael de artık Beşiktaş gibi büyük bir kulüpte çalıştığını idrak etmeli. Haydi Ghezzal sakattı, Alanya maçında sahanın en iyileri Salih ve N'Koudou'nun ikinci yarının başında oyundan alınmaları çok büyük hatalardı. Fransız teknik adam, yaptığı bu değişiklilerle sınıfta kaldı.

Korkak futbol olmaz

İsmael Hoca, Beşiktaş ilk defa 10 kişi kalmıyor. Sen Beşiktaş'ın hocasısın! Koca ikinci yarı nasıl olur da bu kadar katı savunma yapılır ve takım sadece 39 pas yapar? Beşiktaş'ın tarihinde böylesine korkak bir futbol futbol anlayışı yok. İsmael'in yardımcıları değerli futbol adamları olabilir ama yanında camiayı ve futbolu iyi bilen neden bir Türk yardımcı isim yok anlamak mümkün değil! Yedek kulübesinde Beşiktaş camiasından yetişmiş bir futbol adamı olsa Alanyaspor maçında bu rezalet ikinci yarıyı futbolu izlemezdik. Ismael belki yanına böyle biri istemiyor ama bu gidişle hem takımı hem de kendini yakacak.

Risk almaya değer

Sezonun başındayız. Takımın en az 3 transfere ihtiyacı var. Dele Alli tarnsferi resk ama Alli gibi yıldız için bu riski almaya değer. Gerçek olan şu var ki; Beşiktaş da, rakipleri de henüz lige değil. Ama sezonun ilk iki maçında şunu gördük ki; Beşiktaş'ta yanlış giden şeyler var. Gerekli tedbirler alınmalı. Bunun için yeteri kadar zaman var. Yeter ki başarı için doğru hamleler yapılsın.