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Haberler Voleybol Vanja İvanovic: Hayalimi gerçekleştirdim

Vanja İvanovic: Hayalimi gerçekleştirdim

Yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarına devam eden VakıfBank, Vanja Ivanovic'i kadrosuna kattı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2026 06:50
Vanja İvanovic: Hayalimi gerçekleştirdim

Yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarına devam eden VakıfBank, Vanja Ivanovic'i kadrosuna kattı. Sırbistan Milli Takımı'nın da formasını giyen 22 yaşındaki smaçör, "Hayalimin gerçekleştiğini görmek beni çok mutlu etti. VakıfBank formasını giymeyi dört gözle bekliyorum. Kupalar kazanmak ve şampiyonluklar elde etmek için buradayım. Vakıf- Bank kazanmayı bilen bir kulüp. Ben de sahada elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.

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