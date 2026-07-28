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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol Coşkulu karşılama

Coşkulu karşılama

Finalde Brezilya’yı 3-1 yenerek Milletler Ligi’nde kupaya uzanan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı, havalimanında binlerce taraftar büyük coşkuyla karşıladı

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 06:50
Coşkulu karşılama

Ülkemizi her turnuvada büyük bir gururla temsil eden A Milli Kadın Voleybol Takımıı bir kez daha tarih yazdı. Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyonluğa uzanan Filenin Sultanları, dün yurda döndü. Havalimanında çok sayıda taraftarın coşkuyla karşıladığı milliler, ülkemize büyük bir gurur yaşattı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da eşlik ettiği kafilede yer alan kafile açıklamalarda bulundu. Başantrenör Daniele Santarelli "Harika bir turnuva geçirdik. Yazın kalan bölümünde daha fazla çalışıp daha fazla kupa alacağız" dedi.

DAHA NİCELERİNE

Çok mutlu olduğunu söyleyen kaptan Gizem Örge "Böyle karşılanmak gerçekten harika. Döktüğümüz her ter, emek bu karşılamaya değer. Kupayla döndüğümüz için çok mutluyuz. İnşallah daha nicelerine" diye konuştu. Zehra Güneş ise "Kendi insanımızla, milletimizle kutlama yapıyoruz. Herkese buraya geldiği için teşekkür ederim. Kupada emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Önümüzde uzun bir yol var. Bunlar başardıklarımızın yarısı, güzel günler bence bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.

BAKAN BAK: BÜYÜK GURUR

Kafileyle birlikte yurda dönen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, büyük bir gurur yaşadıklarını söyledi. Ülkeye şampiyon olarak dönmenin harika olduğunu belirten Bakan Bak, "Bizlere büyük gurur yaşattılar. Ağustos'ta Avrupa Şampiyonası var, hepsine yürekten alkışlar. Milletimize büyük gurur yaşattılar. Türk sporunda büyük yatırımlar, tesisler var. Türk sporu başarıdan başarıya koşuyor. Hep birlikte Filenin Sultanları'na teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

'DAHA BÜYÜK BAŞARILAR GELECEK'

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, emeği geçen herkese teşekkür etti. Üstündağ, "Tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Bu hepimizin başarısı, bu ülkenin başarısıdır. Bu çocuklara sahip çıktığımız sürece daha büyük başarılara imza atacaklardır. Hayırlı uğurlu olsun ülkemize" dedi.

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