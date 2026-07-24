Yarı finaldeyiz

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'de düzenlenen Milletler Ligi (VNL) çeyrek finalinde Kanada'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Filenin Sultanları, çeyrek finalde lig etabını 5. sırada tamamlayan ve 2008'den beri VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı çalıştıran Giovanni Guidetti'nin yönettiği Kanada ile karşılaştı. Kanada'yı 22-25, 25-21, 25-21, 25-17 setlerle 3-1 yenerek üst üste 8. kez yer aldığımız final etabında 6. kez yarı finale yükseldik. En skorer oyuncumuz, 27 sayıyla pasör çaprazı Melissa Vargas oldu. ABD'yi 3-2 yenen ev sahibi Çin'le yarın saat 11.00'de final için kozlarımızı paylaşacağız. Mücadeleyi TRT 1 naklen ekranlara getirecek.

DAHA FAZLASINI İSTİYORUM

A MİLLİ Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Daniele Santarelli, umut dağıttı. 45 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, "Soyunma odasında onlarla konuşurken bir söz verdim. Bu yarı finali çok istiyordum çünkü son iki yazda yaşadıklarımız, kaybetme şeklimiz ve yazın en önemli turnuvasına hazırlanma sürecimiz zordu. Bu yaz ise 'Artık daha fazlasını istiyorum.' dedim. Tutumlarının çok iyi olduğunu gördüm; gülümsüyorlar, sıkı çalışıyorlar ve pozitifler" diye konuştu.

Hande Baladın, Kanada karşısında çok iyi bir reaksiyon gösterdiklerini söyledi. Baladın, "Bu tarz maçlar her zaman zorlu geçer. Kanada da güçlü bir koça sahip, zor olacağını biliyorduk ama takım olarak, özellikle ilk setten sonra iyi bir reaksiyon gösterdiğimizi düşünüyorum" dedi.

Milli orta oyuncumuz Sinead Jack Kısal da birliktelik vurgusu yaptı. Kısal, "Kanada güçlü bir takım ancak bugün oyundaki birliktelik maçı kazanmamızı sağladı. Bir sonraki maç da zor ancak her şeyimizi ortaya koyacağız" diye konuştu.