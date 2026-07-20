Üstündağ: Bize yakışan buydu

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, tarihi bir başarıya imza attıklarını söyledi. Başkan Üstündağ şöyle konuştu: "Güzel bir 3 etap geçirdik. Geçen yıl 7 galibiyet alan final etabına gitmişti. Sahaya çıkarken 7 galibiyetimiz vardı ve final garantimiz yoktu. Bu galibiyetle finale gitme garantisi elde ettik. Bu da Türk voleybolunun erkeklerde tarihi bir başarısı. Oyuncular sakat, eksik demeden muhteşem mücadele verdiler. Bize yakışan buydu. Türkiye spor ülkesidir. İnşallah final etabında alacağımız puanlar, bize hem olimpiyat yolunu açacaktır hem de deneyim kazandıracaktır."