Tarih yazdık

2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Sırbistan'da düzenlenen 3'üncü etabında A Milli Erkek Voleybol Takımımız, son maçında İran'ı 3-1 mağlup etti. Filenin Efeleri, başkent Belgrad'daki karşılaşmayı 17-25, 25-22, 25-16 ve 25-19'luk setlerle kazanarak adını final etabına yazdırdı. Türkiye grup etabını 8 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 22 puanla tamamladı. İlk 7'de yer almayı başaran Milli Takım, tarihinde ilk kez VNL Finalleri'ne katılma hakkını elde etti.

FİNALLER ÇİN'DE YAPILACAK

VNL Finalleri, 29 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde Çin'in Ningbo kentinde düzenlenecek. Sıralamanın son basamağındaki Çin, ev sahibi olduğu için final etabına direkt katılacak. Türkiye'nin çeyrek finalde kiminle karşılaşacağı, grup aşamasındaki diğer maçlar tamamlandıktan sonra netleşecek. Turnuvada üçüncü kez mücadele eden Ay Yıldızlı ekibimiz 2024'te 1 galibiyet ve 11 mağlubiyet, geçen sezon ise 3 galibiyet ve 9 mağlubiyet almıştı.

ADİS VE BEDİRHAN SIRTLADI

Sırbistan'da düzenlenen Milletler Ligi 3'üncü etabında İran'ı 3-1 mağlup ederek tarihte bir ilki gerçekleştiren Ay Yıldızlı ekibimizde Adis Lagumdzija ve Bedirhan Bülbül müthiş performanslarıyla alkış aldı. Adis Lagumdzija 22, Bedirhan 11, Efe Bayram 10, Mirza Lagumdzija 9, Ahmet Tümer 4, Murat Yenipazar 2, Kaan Gürbüz 2, Gökçen Yüksel 1 sayıyla oynadı.