Takım olarak başardık

A Milli Voleybol Takımımızın yıldızlarından Berkay Bayraktar, maç sonu duygularını dile getirdi. Berkay, "Aslında yıllardır hayalini kurduğumuz yerdeyiz. Bu bir adımdı. En dibi de gördük, şu an hayalde gibiyiz. Çok mutluyuz. Herkesin eline koluna, emeğine sağlık. Kimin oynadığının bizim için önemi yok. Takım olarak buralara gelmeyi başardık. Bizim için tarihi bir gün" dedi.