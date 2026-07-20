Doğukan nikah tazeledi

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, orta oyuncu Doğukan Ulu'nun sözleşmesini uzattı. Yapılan açıklamada, "2026-2027 yılı CEV Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan takımımızda yerini alan orta oyuncumuz Doğukan Ulu; bir yıl daha sarı kırmızılı formamızı terletecek. 12 sezon takımımızın formasını giyen oyuncumuz bir sene daha şampiyonluk için mücadele verecek" ifadeleri kullanıldı.