Bedirhan’ın fedakarlığı

Bedirhan Bülbül, İran galibiyeti sonrası çok mutlu olduklarını söyledi. Slovenya karşısında kötü oynadıklarını belirten tecrübeli oyuncu, "Finaller için anahtar maç buydu. Bunun baskısını üzerimizde hissettik. İlk sette kendi oyunumuzu oynayamadık. Ama daha sonra tempomuzu bulduk. Çok mutluyuz. Ağrım varken oynadım. Takımın bana, benim takıma ihtiyacım vardı" diye konuştu.