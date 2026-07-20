Aydın’da 3 imza birden

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında pasör çaprazı Yasemin Özel ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Mavi beyazlılar ayrıca PTT Spor'dan eski pasörü Duygu Düzceler'i (36) yeniden kadrosuna kattı. İç transferde libero İlarya Zararsız (27) ile 1 yıllık mukavele uzatıldı.