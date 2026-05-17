Aybüke Özel Göz Göz oldu

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Göztepe, 24 yaşındaki libero Aybüke Özel'i kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Libero pozisyonunda oynayan 2002 doğumlu Aybüke ile önümüzdeki sezon için anlaşmaya vardık. Son olarak Eczacıbaşı oynayan Aybüke, Yeşilyurt ve Sarıyer Belediyespor'da da forma giymiştir" ifadeleri kullanıldı.