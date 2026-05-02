İstanbul'da Final Four heyecanı

Kadınlar CEV Zeren Grup Şampiyonlar Ligi’nde Dörtlü Final heyecanı İstanbul’da yaşanacak. Organizasyonda VakıfBank yedinci, Eczacıbaşı ikinci şampiyonluğun peşinde olacak.
Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2026 06:50
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 2025-2026 sezonunun şampiyonu, 2-3 Mayıs tarihlerinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşmalarla belirlenecek. Turnuvada Türkiye'den VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit, İtalya'dan ise A. Carraro Imoco Conegliano ile Savino Del Bene mücadele edecek. Dörtlü Final karşılaşmaları Bugün başlayacak. İlk maçta saat 17.00'de VakıfBank ile A. Carraro Imoco karşı karşıya gelecek. Günün ikinci mücadelesinde ise Eczacıbaşı Dynavit, saat 20.00'de Savino Del Bene ile final bileti için sahaya çıkacak. Bu büyük heyecan TRT Spor Yıldız'dan ekranlara gelecek.