Yeni hedef Şampiyonlar Ligi

Vodafone Sultanlar Ligi şampiyonu VakıfBank, kahvaltıda bir araya geldi.

VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, "Bu sezon 2 kupa kazanarak bizi mutlu ettiniz. İnanıyorum ki önümüzdeki hafta da Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğumuzu ilan edecek ve bayrağımızı yine göndere çekeceğiz" ifadelerini kullandı.

GROBELNA'NIN YENİ ADRESİ NOVARA

İtalya Kadınlar Voleybol Ligi ekiplerinden Igor Gorgonzola Novara, yeni sezon çalışmalarına devam ediyor. İtalyan ekibi, son olarak ülkemizde Galatasaray Daikin forması giyen Belçikalı pasör çaprazı Kaja Grobelna ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

PAVLİNİN SULTANLARI MIORAL DEPOLUYOR

Kırıkkale'nin Pehlivanköy ilçesinde farklı meslek gruplarından kadınlar, kurdukları "Pavlinin Sultanları" voleybol takımıyla hem iş stresini atıyor hem de sağlıklı yaşama dikkat çekiyor. "Pavlinin Sultanları", bugüne kadar 7 müsabakaya katıldı ve çeşitli dereceler elde etti.