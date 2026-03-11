Dörtlü Final aşkına salona

Filede Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe, Eczacıbaşı ve Zeren Spor, bugün çeyrek final ilk maçlarına çıkıyor. Program şöyle: Savino Del Bene (İTA)-Fenerbahçe (21.00) (Tabii Spor 3), EczacıbaşıDevelopres Rzeszow (POL) (19.00 Eczacıbaşı Spor Salonu, TRT Spor Yıldız), Zeren Spor-Imoco Volley (İTA) (20.00 TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu, Tabii Spor 6)
Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2026 Çarşamba 06:50
