Filede derbi heyecanı

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 06:50
Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında derbi heyecanına sahne olacak. Saat 16.00'da Eczacıbaşı, Beşiktaş'ı, saat 20.00'de ise VakıfBank, Fenerbahçe Medicana'yı ağırlayacak. Sarı- siyahlılar 22 maçta 21 galibiyet, 1 mağlubiyet ve ile zirvede yer alıyor. Fenerbahçe ise 19 galibiyet, 3 mağlubiyet ile ikinci sırada takip ediyor.