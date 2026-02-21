CANLI SKOR ANA SAYFA
Filede derbi heyecanı

Filede derbi heyecanı

Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında derbi heyecanına sahne olacak. Saat 16.00'da Eczacıbaşı, Beşiktaş'ı, saat 20.00'de ise VakıfBank, Fenerbahçe Medicana'yı ağırlayacak.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 06:50
Filede derbi heyecanı
Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında derbi heyecanına sahne olacak. Saat 16.00'da Eczacıbaşı, Beşiktaş'ı, saat 20.00'de ise VakıfBank, Fenerbahçe Medicana'yı ağırlayacak. Sarı- siyahlılar 22 maçta 21 galibiyet, 1 mağlubiyet ve ile zirvede yer alıyor. Fenerbahçe ise 19 galibiyet, 3 mağlubiyet ile ikinci sırada takip ediyor.
