Voleybolda dev derbi

Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında bugün VakıfBank'ı ağırlayacak. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. İki takım da ligde 9'da 9 yaparak namağlup şekilde yollarına devam ederken VakıfBank, lider konumda yer alıyor. Sezon başında Şampiyonlar Kupası'nda oynanan maçta Fenerbahçe Medicana, VakıfBank'ı 3-2 yenerek şampiyon olmuştu.
