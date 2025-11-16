CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Voleybol Fenerbahçe deplasmanda Eczacıbaşı Dynavit'i mağlup etti!

Fenerbahçe deplasmanda Eczacıbaşı Dynavit'i mağlup etti!

Voleybol Sultanlar Ligi’nin 5’inci haftasında Fenerbahçe konuk olduğu Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup etti. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2025 Pazar 21:53
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 5'inci haftasında Eczacıbaşı Dynavit, yeni salonunda ağırladığı Fenerbahçe karşısında sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertli ekip, ilk seti 25-13 gibi net bir skorla kazanarak üstünlüğü eline aldı. İkinci sette toparlanan Eczacıbaşı Dynavit bu kez oyunun kontrolünü ele geçirdi ve seti 25-21 alarak durumu eşitledi.

Üçüncü sette yeniden ivme yakalayan Fenerbahçe, rakibine sadece 15 sayı verdi ve 2-1'lik üstünlüğü sağladı. Mücadelenin en çekişmeli anlarına sahne olan dördüncü set ise büyük bir heyecanla tamamlandı. Uzayan bölümde kritik sayıları alan Fenerbahçe, seti 28-26, maçı ise 3-1 kazanarak deplasmandan galibiyetle döndü.

