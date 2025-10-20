İlkin Aydın fırtınası

Galatasaray Daikin, Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında liderliğini korudu. Milli oyuncu İlkin Aydın, Kuzeyboru karşısında galibiyette kilit rol oynadı. Genç voleybolcunun performansı büyük dikkat çekti. Sarı-kırmızılılar, ligin 3. haftasında 21 Ekim Salı günü saat 18.30'da İlbank'ı ağırlayacak.
