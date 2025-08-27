Türkiye-Kanada maçı CANLI İZLE (FIVB Kadınlar Voleybol Şampiyonası)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na başarılı bir başlangıç yaptı.

Milliler önce İspanya'yı ardından Bulgaristan'ı set vermeden 3-0'lık skorlarla mağlup etti. Ay-yıldızlılar bu karşılaşmaların ardından Kanada ile kozlarını paylaşıyor.

Filenin Sultanları'nın tek hedefi sahadan galibiyet ile ayrılmak. Türkiye-Kanada maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

TÜRKİYE-KANADA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Türkiye-Kanada maçı TSİ 12.00'de başladı. Mücadele TRT 1'de canlı yayınlanıyor.