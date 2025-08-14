CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası biletini Malatya’da aldı Türkiye CEV Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı elde etti

Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası biletini Malatya’da aldı Türkiye CEV Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı elde etti

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri A Grubu dördüncü maçında Danimarka’yı 3-2 mağlup ederek finallere katılma hakkı kazandı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2025 Perşembe 08:56
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası biletini Malatya’da aldı Türkiye CEV Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı elde etti

Malatya Orduzu Pınarbaşı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada tribünler tamamen dolarken, 5 bin kişilik salon Türk bayraklarıyla kırmızı-beyaza büründü. Maça yoğun ilgi gösteren Malatyalılar, salona giremeyenler için Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından dışarıya kurulan LED ekrandan müsabakayı takip etti. Müsabakayı Yunan hakem Vasileios Vasileiadis ile Azerbaycanlı hakem Eldar Zulfugarov yönetti.

Karşılaşmanın ilk setini 21-25 kazanan Danimarka, 1-0 öne geçti. İkinci sette 25-20'lik skorla cevap veren Filenin Efeleri, durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü seti 19-25 kaybeden milliler, dördüncü sette üstün bir oyunla 25-10 galip geldi ve maç son sete taşındı. Son seti 15-10 kazanan Ay-Yıldızlılar, salondan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası finallerine katılma hakkını elde etti.

REKLAM - Türk Telekom
G.Saray'ın savunmacısı City'den!
DİĞER
UEFA Süper Kupa: PSG - Tottenham maçında zafer Fransızların oldu! PSG tarihinde bir ilki yaşadı...
Avukat Rezan Epözdemir rüşvete aracılık etme suçundan tutuklandı! Borç yalanı patladı
Aziz Yıldırım: 2 kurabiye 1 çaya...
G.Saray'ın planı suya düştü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray Karagümrük'ü ağırlayacak G.Saray Karagümrük'ü ağırlayacak 08:49
Noah - Lincoln Red Imps maçı hangi kanalda? Noah - Lincoln Red Imps maçı hangi kanalda? 08:47
Wolfsberger AC - PAOK maçı hangi kanalda? Wolfsberger AC - PAOK maçı hangi kanalda? 08:44
Midtjylland - Fredrikstad maçı hangi kanalda? Midtjylland - Fredrikstad maçı hangi kanalda? 08:40
KuPS Kuopio - Rigas Skola maçı hangi kanalda? KuPS Kuopio - Rigas Skola maçı hangi kanalda? 08:35
Bugünkü maçlar 14 Ağustos Perşembe 2025 Bugünkü maçlar 14 Ağustos Perşembe 2025 07:49
Daha Eski
Kupa penaltılarla PSG'nin! Kupa penaltılarla PSG'nin! 00:24
Başakşehir'e beraberlik yetti! Başakşehir'e beraberlik yetti! 00:24
Trabzonspor'da sakatlık gelişmesi Trabzonspor'da sakatlık gelişmesi 00:24
G.Saray'ın planı suya düştü! G.Saray'ın planı suya düştü! 00:24
Aziz Yıldırım: 2 kurabiye 1 çaya... Aziz Yıldırım: 2 kurabiye 1 çaya... 00:24
İki yüzlü UEFA'dan Gazze pankartı İki yüzlü UEFA'dan Gazze pankartı 00:24