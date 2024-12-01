Filede dev maç

SMS Grup Efeler Ligi'nin 11. haftası dev bir maça sahne olacak. Lig lideri Halk'ın Efeleri, şampiyonluktaki önemli rakiplerinden Fenerbahçe Medicana'yı konuk edecek. İsmail Yıldırım ve Erkan Sarı hakem ikilisinin yöneteceği karşılaşma, bugün TVF Z.B. Voleybol Salonu'nda oynanacak.

YERİMİZİ KORUMALIYIZ

Hedefini 10. galibiyeti alarak "dalya" demek olarak belirleyen Halkbank, bu önemli mücadelenin hazırlıklarını tamamlarken, takımda herhangi bir sakat oyuncu bulunmuyor. Halkbank'ın genç pasörü Oğulcan Yatgın, tüm çalışmalarının potansiyellerini sahaya yansıtmak üzerine olduğunu söyledi. Yatgın, "Bugün galip gelerek 'dalya' demek ve bu başarıyı sürdürmek istiyoruz" dedi.