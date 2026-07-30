UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Danimarka temsilcisi FC Midtjylland karşısına çıkan temsilcimiz Beşiktaş, adını bir üst tura yazdırmak için sahada. İlk maçı evinde 1-0'lık skorla kazanarak tur kapısını aralayan siyah-beyazlılar, deplasmanda elde edeceği her türlü galibiyet veya beraberlik durumunda adını UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuna yazdıracak. Karşılaşmayı takip eden sporseverler ve Beşiktaş taraftarları, arama motorlarında "Beşiktaş kazanırsa rakibi kim olacak?", "Beşiktaş turu geçerse 3. turda kiminle oynayacak?", "Beşiktaş'ın muhtemel rakibi belli oldu mu?" ve "UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu maçları ne zaman?" başlıklarını yoğun bir şekilde sorguluyor. İşte İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen kura sonucunda Beşiktaş'ın turu geçmesi halinde karşılaşacağı muhtemel rakip ve eşleşme detayları...

BEŞİKTAŞ KAZANIRSA / TURU GEÇERSE RAKİBİ KİM OLACAK?

UEFA tarafından gerçekleştirilen kura çekimi neticesinde; Beşiktaş'ın Midtjylland engelini aşması durumunda UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki rakibi Hradec Kralove (Çekya) - Tromsö (Norveç) eşleşmesinin galibi olacak. Eşleşmenin ilk ayağında Çekya temsilcisi Hradec Kralove, Norveç deplasmanında Tromsö'yü 1-0 mağlup ederek tur için avantaj yakaladı.

3. ELEME TURU MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

İlk maç 20 Ağustos 2026 Beşiktaş ilk maçı deplasmanda oynayacak. Rövanş maçı ise 27 Ağustos 2026 İstanbul'da oynanacak.

BEŞİKTAŞ ELENİRSE HANGİ TAKIMLA EŞLEŞECEK?

Siyah-bizazlı temsilcimiz, Midtjylland karşısında elenmesi halinde ise Avrupa macerasını sonlandırmayacak. Yoluna UEFA Şampiyonlar Konferans Ligi 3. eleme turundan devam edecek olan Beşiktaş, bu senaryoda Bohemian (İrlanda) - Ballkani (Kosova) eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.