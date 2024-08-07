Tarihte ilk kez yarı finale kalan Filenin Sultanları 2024 Olimpiyat Oyunları'na damga vurdu. Çin'i 3-2 mağluğ ederek bir üst tura yükselen Milli Takımımız yarı finalde İtalya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı canlı olarak takip etmek isteyenler ise Bugün voleybol maçı var mı? Filenin Sultanları yarı final maçı ne zaman? Türkiye-İtalya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorguları yapıyor. Güncel bilgileri sizler için derledik.

TÜRKİYE-İTALYA YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Filenin Sultanları yarı final maçı 8 Ağustos'ta saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Öte yandan C Grubu'nda Hollanda'yı 3-2, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yenen Filenin Sultanları, İtalya'ya 3-0 mağlup olarak ikinci olmuştu. A Grubu'nda yer alan Çin ise ABD'yi 3-2, Sırbistan'ı 3-1, Fransa'yı 3-0 yenerek lider çıkmıştı.