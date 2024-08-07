Haberler Voleybol

Bugün voleybol maçı var mı? | Filenin Sultanları yarı final maçı ne zaman? - Türkiye-İtalya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Sultanları 2024 Paris Olimpiyatları'nda yarı finale yükseldi. Yarı final maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek olan Milli Takımımız çeyrek finalde Çin ile yarışmış ve 3-2 galip gelmişti. Peki, Filenin Sultanları yarı final maçı ne zaman? Türkiye-İtalya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bugün voleybol maçı var mı? Tüm soruların yanıtları ve detaylar haberimizde...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2024 Çarşamba 17:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bugün voleybol maçı var mı? | Filenin Sultanları yarı final maçı ne zaman? - Türkiye-İtalya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Tarihte ilk kez yarı finale kalan Filenin Sultanları 2024 Olimpiyat Oyunları'na damga vurdu. Çin'i 3-2 mağluğ ederek bir üst tura yükselen Milli Takımımız yarı finalde İtalya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı canlı olarak takip etmek isteyenler ise Bugün voleybol maçı var mı? Filenin Sultanları yarı final maçı ne zaman? Türkiye-İtalya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorguları yapıyor. Güncel bilgileri sizler için derledik.

TÜRKİYE-İTALYA YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Filenin Sultanları yarı final maçı 8 Ağustos'ta saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Öte yandan C Grubu'nda Hollanda'yı 3-2, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yenen Filenin Sultanları, İtalya'ya 3-0 mağlup olarak ikinci olmuştu. A Grubu'nda yer alan Çin ise ABD'yi 3-2, Sırbistan'ı 3-1, Fransa'yı 3-0 yenerek lider çıkmıştı.

Arda Güler için 100 milyon Euro! İşte o takım
F.Bahçe'ye PSG'den orta saha!
DİĞER
Son dakika haberleri: Arda Güler'e tarihi teklifi duyurdular! 100 milyon Euro'luk dev transfer...
Türkiye soykırım davasına müdahil oldu! Dışişleri Bakanlığı duyurdu: "Son derece kapsamlı ve ayrıntılı şekilde hazırlandık" | Peş peşe açıklamalar
Okan Buruk'tan flaş Yusuf Yazıcı kararı!
G.Saray'dan bir isim daha gidiyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Okan Buruk konuşuyor | CANLI Okan Buruk konuşuyor | CANLI 18:23
Bugün voleybol maçı var mı? Bugün voleybol maçı var mı? 17:10
Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması! Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması! 16:43
B. Fernandes'ten Altay'a destek B. Fernandes'ten Altay'a destek 16:30
Arda Güler için 100 milyon Euro! İşte o takım Arda Güler için 100 milyon Euro! İşte o takım 15:55
G.Saray'dan bir isim daha gidiyor! G.Saray'dan bir isim daha gidiyor! 15:18
Daha Eski
Okan Buruk'tan flaş Yusuf Yazıcı kararı! Okan Buruk'tan flaş Yusuf Yazıcı kararı! 15:00
Galatasaray transferi açıkladı! Galatasaray transferi açıkladı! 14:58
Beşiktaş'ta Samsun mesaisi! Beşiktaş'ta Samsun mesaisi! 14:38
Trabzonspor - Rapid Wien maçı ne zaman? Trabzonspor - Rapid Wien maçı ne zaman? 14:08
Abdülkerim'e çılgın teklif! İşte G.Saray'ın transfer kararı Abdülkerim'e çılgın teklif! İşte G.Saray'ın transfer kararı 13:40
Beşiktaş’a 2 dünya devi rakip! Beşiktaş’a 2 dünya devi rakip! 13:39