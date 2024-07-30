Haberler Voleybol Bugün voleybol maçı var mı? Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman? | FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI PARİS OLİMPİYATLARI 2024

Bugün voleybol maçı var mı? Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman? | FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI PARİS OLİMPİYATLARI 2024

Paris Olimpiyatları 2024 tüm hızıyla devam ediyor. Filenin Sultanları Hollanda'ya karşı galibiyetle sonuçlanan müthiş bir başlangıcın ardından Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek. Olimpiyatları yakından takip edenler ise araştırmalara başladı. Bugün voleybol maçı var mı? Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman? sorguları yapılıyor. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2024 Salı 16:26
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bugün voleybol maçı var mı? Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman? | FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI PARİS OLİMPİYATLARI 2024

Paris 2024 Olimpiyatları C Grubu ilk maçında Filenin Sultanları, Hollanda karşısında zafer kazandı. Peki, Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte yanıtı...

TÜRKİYE DOMİNİK CUMHURİYETİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyatları grup aşamasında ilk maçını Hollanda ile 29 Temmuz Pazartesi günü oynadı. Galibiyetle sonuçlanan maçın ardından takımımız Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek. 1 Ağustos 2024 saat 10.00'da başlayacak olan karşılaşmanın TRT'den canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI

İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti'nin bulunduğu C Grubu'nda yer alan milli takım, 29 Temmuz, 1 ve 4 Ağustos tarihlerinde sahaya çıkacak.

Ay-yıldızlıların Paris 2024'teki grup karşılaşmalarının programı şöyle:

29 Temmuz:

10.00 Türkiye-Hollanda

1 Ağustos:

10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos:

10.00 Türkiye-İtalya

Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
Mourinho'dan sürpriz karar! İşte F.Bahçe'nin Lugano 11'i
DİĞER
SON DAKİKA! Usta sanatçı Kenan Işık'a veda...Kenan Işık için AKM'de tören düzenlendi!
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında önemli açıklamalar
İtalyan gazeteci açıkladı! Arda Güler...
F.Bahçe'ye 1.92'lik dev orta saha!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hacıosmanoğlu Infantino ile görüştü Hacıosmanoğlu Infantino ile görüştü 16:04
Göztepe'ye Japon orta saha! Göztepe'ye Japon orta saha! 15:52
Hatayspor yeni transferini açıkladı! Hatayspor yeni transferini açıkladı! 15:36
Hatayspor'a durmak yok! Hatayspor'a durmak yok! 15:13
Göztepe'ye Japon orta saha! Göztepe'ye Japon orta saha! 14:51
TFF'den Süper Kupa açıklaması! TFF'den Süper Kupa açıklaması! 14:23
Daha Eski
Beşiktaş ayrılığı açıkladı! Beşiktaş ayrılığı açıkladı! 13:58
Emirhan Topçu Beşiktaş'ta! Emirhan Topçu Beşiktaş'ta! 13:26
Süper Kupa finali biletleri satışa çıktı Süper Kupa finali biletleri satışa çıktı 12:27
İtalyan gazeteci açıkladı! Arda Güler... İtalyan gazeteci açıkladı! Arda Güler... 11:49
Beşiktaş'ta 2 fesih birden! Beşiktaş'ta 2 fesih birden! 11:25
G.Saray'dan Yusuf Demir kararı! Akıbeti belli oldu G.Saray'dan Yusuf Demir kararı! Akıbeti belli oldu 11:01