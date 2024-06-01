Haberler Voleybol Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde ABD karşısında!

Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde ABD karşısında!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 2. haftasında ABD ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 2 Haziran Pazar günü saat 23.00'da başlayacak. | Son dakika spor haberleri

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2024 Cumartesi 10:08
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde ABD karşısında!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 2. haftasını yarın oynayacağı ABD maçıyla tamamlayacak.

Teksas eyaletinin Arlington kentindeki Kolej Park Salonu'nda bugün TSİ 21.00'de Güney Kore ile karşılaşacak milli takım, yarın da TSİ 23.00'te ABD ile karşı karşıya gelecek.

VNL'nin ABD'deki ikinci haftasının ilk iki mücadelesinde Almanya ve Sırbistan'ı 3-1'lik skorla geçen "Filenin Sultanları", ligin Antalya'da düzenlenen ilk haftasında iki galibiyet, iki mağlubiyet yaşadı.

Türkiye, geçen sezon VNL'de şampiyon olarak adını ülkeler sıralamasında 1 numaraya yazdırmıştı.

F.Bahçe'ye dünya yıldızları bir bir gelecek!
Fenerbahçe'den şok Dzeko kararı! Mourinho...
DİĞER
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si 47 yaşındaki Sibel Taşçıoğlu'nun 7 yıllık kocası bakın kim çıktı! Meğer Erkan Kolçak Köstendil'le...
AK Partili belediyelerden 10 maddeli tasarruf planı! Genelge hazırlandı! Kurallar tek tek sıralandı
Mourinho'dan 2 yıldıza telefon! İşte transfer raporu
Galatasaray'da Mertens kararı! Sözleşme şartları...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sultanların rakibi Güney Kore
Güney Kore - Türkiye maçı saat kaçta?
LGS PUAN HESAPLAMA 2024 | LGS puanı nasıl hesaplanır? Doğru, yanlış, net sayısıyla LGS sınav puanı hesapla
Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? (1 Haziran)
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 1 Haziran rakamları
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Mourinho'yu açıkladı! F.Bahçe Mourinho'yu açıkladı! 10:10
Filenin Sultanları ABD karşısında! Filenin Sultanları ABD karşısında! 10:07
Metz - Saint Etienne maçı ne zaman? Metz - Saint Etienne maçı ne zaman? 10:01
Sivasspor'da Ali Şaşal Vural kararı! Sivasspor'da Ali Şaşal Vural kararı! 09:55
Beşiktaş'ta ayrılıklar peş peşe! Aboubakar... Beşiktaş'ta ayrılıklar peş peşe! Aboubakar... 09:46
Giresunspor'da Metin Aydın dönemi! Giresunspor'da Metin Aydın dönemi! 09:37
Daha Eski
Mourinho'dan 2 yıldıza telefon! İşte transfer raporu Mourinho'dan 2 yıldıza telefon! İşte transfer raporu 09:34
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 1 Haziran bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 1 Haziran bugün kimin maçı var? 08:20
Ronaldo gözyaşlarına boğuldu! İşte o anlar Ronaldo gözyaşlarına boğuldu! İşte o anlar 00:52
Suudi Arabistan Kral Kupası Al Hilal'in Suudi Arabistan Kral Kupası Al Hilal'in 00:52
Azerbaycan’ı tek golle geçtik Azerbaycan’ı tek golle geçtik 00:47
Ada'da şampiyonluk kutlaması Ada'da şampiyonluk kutlaması 00:46