Haberler Voleybol SC Prometey 0 - 3 Eczacıbaşı Dynavit (MAÇ SONUCU-ÖZET) | CEV Şampiyonlar Ligi

SC Prometey 0 - 3 Eczacıbaşı Dynavit (MAÇ SONUCU-ÖZET) | CEV Şampiyonlar Ligi

CEV Şampiyonlar Ligi'nin play-off turu ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Ukrayna'nın SC Prometey ekibini deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2024 Perşembe 22:58
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SC Prometey 0 - 3 Eczacıbaşı Dynavit (MAÇ SONUCU-ÖZET) | CEV Şampiyonlar Ligi

CEV Şampiyonlar Ligi'nin play-off turu ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Ukrayna'nın SC Prometey ekibini deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın rövanşı 7 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.

Salon: Mioveni

Hakemler: Tudor Pop (Romanya), Konstantin Yovchev (Bulgaristan)

SC Prometey: Sharhorodska, Milenkovic, Meliushkyna, Drpa, Melisa Ege Bükmen, Dorsman (Niemtseva, Vasylieva, Danchak, Khober, Maievska)

Eczacıbaşı Dynavit: Voronkova, Stevanovic, Elif Şahin, Gray, Jack-Kısal, Boskovic (Tuna Aybüke Özel, Hande Baladın, Yaprak Erkek, Yasemin Yıldırım, Beyza Arıcı)

Setler: 15-25, 13-25, 16-25

Süre: 64 dakika (20, 22, 22)

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