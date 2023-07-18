Listelerde 1 numara

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, dünya sıralamasında ilk kez birinci sıraya yükseldi. Başantrenör Santarelli de ilk turnuvasında şampiyon oldu.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2023 Salı 06:50
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FIVB Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, dünya sıralamasında ilk kez birinci sıraya yükseldi. Filenin Sultanları, Türk voleybol tarihinin ilk defa ülkeler sıralamasında birinci sıraya yükselme başarısını gösterdiler. Türkiye, ilk kez 2018'de Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda ilk yıl ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021'de ise üçüncülük elde etmişti. Öte yandan 27 Aralık 2022'de A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başına geçtiği duyurulan İtalyan başantrenör Daniele Santarelli, Filenin Sultanları'nın başında çıktığı ilk organizasyonda şampiyon oldu. Santarelli ayrıca kariyerinde de ilk kez Milletler Ligi'nde altın madalya elde etti. Milletler Ligi'nde 2018'de ikinciliği, 2021'de üçüncülüğü bulunan, bu yıl da altın kazanan milli takımda forma giyen 10 voleybolcu daha önce madalya almıştı. Melisa Vargas, Derya Cebecioğlu, İlkin Aydın ve Elif Şahin ilk kez madalya kazandı.
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