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Başkan Erdoğan voleybolda Avrupa şampiyonu VakıfBank'ı kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek kupayı kazanan VakıfBank'ı tebrik etti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2023 Cumartesi 23:55
Başkan Erdoğan voleybolda Avrupa şampiyonu VakıfBank'ı kutladı

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu üst üste ikinci kez kazanan VakıfBank ile şampiyonayı ikinci tamamlayan Eczacıbaşı Dynavit'i canıgönülden tebrik ediyorum. Her iki takımımıza da ülkemize yaşattıkları bu gurur için şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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