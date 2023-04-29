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Türk Hava Yolları 2-3 Fenerbahçe Opet (MAÇ SONUCU - ÖZET) | F.Bahçe Opet VakıfBank'ın rakibi oldu

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu Dörtlü Final ikinci maçında Türk Hava Yolları'nı 3-2 mağlup eden Fenerbahçe Opet, finalde VakıfBank'ın rakibi oldu.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 22:45
Türk Hava Yolları 2-3 Fenerbahçe Opet (MAÇ SONUCU - ÖZET) | F.Bahçe Opet VakıfBank'ın rakibi oldu

VakıfBank ile Fenerbahçe Opet arasındaki final mücadelesi pazar günü saat 16.00'da oynanacak.

Geçen sezon yine finalde karşılaşan iki ekipten VakıfBank rakibini 3-2 yenerek kupaya uzanmıştı.

Salon: Atatürk Voleybol

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Eyüpcan Kayışoğlu

Türk Hava Yolları: Naz Aydemir Akyol, Şeyma Ercan, Dicle Nur Babat, Kingdon, Orthmann, Maglio (Melis Yılmaz, Buse Kayacan Sonsırma, Ada Germen)

Fenerbahçe Opet: Eda Erdem Dündar, Carneiro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas, Cristina (Gizem Örge, Cansu Çetin, Lazareva, Buse Ünal, Vuchkova, Meliha Diken)

Setler: 25-22, 20-25, 24-26, 25-21, 10-15

Süre: 128 dakika (26, 27, 31, 28, 16)

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