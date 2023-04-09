Sarı melekler takibe devam

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Opet, Bolu Belediyespor'u 3-0 yendi. Melissa Vargas ve Arina'yla oyunu domine eden sarı- lacivertliler, ilk seti 25-17 kazandı. Başa baş giden ikinci sette rakibin direncini kıran Fenerbahçe, skorerleriyle sonuca gitti. 22 dakika süren seti 25-16'yla önde tamamladı. İlk iki setin aksine üçüncü sete daha iyi başlayan taraf Bolu Belediye Spor oldu. 7-4'ten sonra 11-0'lık seri yakalayan Sarı Melekler öne geçti. Çekişmeli geçen sette Arina Fedorovtseva ve Anna Lazareva'yla fark yaratan Kanarya, 26-24'le durumu 3-0'a getirdi. 23. maçında 19. galibiyetini alarak, zirve takibini sürdürdü. Anna Lazareva 22 sayıyla maça damga vurdu.