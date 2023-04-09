Ptt’den THY'ye Tie-Break şoku

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında PTT, deplasmanda Türk Hava Yolları'nı 3-2 yendi. Başkent ekibi 16-25, 25-17, 20-25, 25-21 ve 8-15'lik set sonuçlarıyla zafere uzandı. Bu sonuçla 8. galibiyetini elde eden PTT, ligde gelecek hafta Galatasaray'a konuk olacak. 7. yenilgisini yaşayan Türk Hava Yolları ise İlbank deplasmanında galibiyet arayacak.
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında PTT, deplasmanda Türk Hava Yolları'nı 3-2 yendi. Başkent ekibi 16-25, 25-17, 20-25, 25-21 ve 8-15'lik set sonuçlarıyla zafere uzandı. Bu sonuçla 8. galibiyetini elde eden PTT, ligde gelecek hafta Galatasaray'a konuk olacak. 7. yenilgisini yaşayan Türk Hava Yolları ise İlbank deplasmanında galibiyet arayacak.