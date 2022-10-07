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TÜRKİYE ABD VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE 📺 | Filenin Sultanları maçı saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Dünya Şampiyonası)

FIVB Dünya Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Filenin Sultanları, ABD ile karşı karşıya gelecek. Son olarak Almanya ile karşılaşan ve kazanan Filenin Sultanları, ABD'yi de yenerek 6. galibiyetini almak istiyor. Maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, Filenin Sultanları maçı saat kaçta ve hangi kanalda? TRT SPOR CANLI İZLE

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2022 Cuma 16:50
TÜRKİYE ABD VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE 📺 | Filenin Sultanları maçı saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Dünya Şampiyonası)

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, FIVB Dünya Şampiyonası'nda ABD ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - ABD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - ABD maçı 7 Ekim Cuma günü saat 18.30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

👉 TÜRKİYE - ABD MAÇI CANLI İZLE

TÜRKİYE'NİN DÜNYA ŞAMPİYONASI KADROSU

Simge Aköz, Cansu Özbay, Saliha Şahin, Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Elif Şahin, Meryem Boz, Eda Erdem, Ayçin Akyol, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Aylin Acar, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt.

FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde 23 Eylül-15 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

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