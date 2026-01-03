CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe U19'da yeni dönem! Teknik sorumlu Mehmet Aurelio

Fenerbahçe U19’da yeni dönem! Teknik sorumlu Mehmet Aurelio

Fenerbahçe, U19 Futbol Takımı’nın teknik sorumluluğunu kulübün efsane isimlerinden Mehmet Aurelio’ya emanet etti.

Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026 Cumartesi 16:12
Fenerbahçe U19’da yeni dönem! Teknik sorumlu Mehmet Aurelio

Fenerbahçe U19 Futbol Takımı'nda teknik yapılanma netleşti. Sarı-lacivertli kulüp, U19 takımının Teknik Sorumlusu olarak Mehmet Aurelio'nun göreve getirildiğini resmen duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Aurelio'nun Fenerbahçe formasıyla beş yıl boyunca önemli başarılara imza attığı hatırlatılarak, futbolculuk kariyerinin ardından A Takım bünyesinde de çeşitli görevlerde bulunduğu vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"U19 Futbol Takımımızın Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio oldu! Beş yıl şanlı formamızı başarıyla terleten ve ardından Futbol A Takımımızda çeşitli görevlerde bulunan Mehmet Aurelio, U19 Futbol Takımımızın yeni Teknik Sorumlusu oldu. Mehmet Aurelio'ya ailemize yeniden hoş geldin diyor, Kulübümüze ve Futbol Akademimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Fenerbahçemiz için her alanda birlik beraberlik ruhunu yaratmaya efsanelerimizle devam edeceğiz."

