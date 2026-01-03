CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Esenler Erokspor Ömer Faruk Beyaz'ı transfer etti

Esenler Erokspor Ömer Faruk Beyaz'ı transfer etti

Son dakika transfer haberleri: Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor, RAMS Başakşehir forması giyen Ömer Faruk Beyaz'ı kadrosuna kattı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026 Cumartesi 16:26
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Esenler Erokspor Ömer Faruk Beyaz'ı transfer etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor, devre arası transfer döneminde kadrosunu Ömer Faruk Beyaz ile güçlendirdi. Erokspor'un sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Hoş geldin Ömer Faruk Beyaz. Kulübümüz, RAMS Başakşehir forması giyen Ömer Faruk Beyaz ile anlaşmaya varmıştır. Ömer Faruk Beyaz'a kulübümüze hoş geldin diyor, sarı-yeşil formamızla birlikte başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Beyaz, bu sezon Başakşehir'de 6 resmi maçta toplam 152 dakika forma şansı buldu.

G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı!
Duran'a büyük müjde! Kısa süre içerisinde...
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Başkan Erdoğan ihracatta 2025 yılı rekorlarını ve 2026 hedefini açıkladı!
F.Bahçe'den D. Zagreb’e Livakovic cevabı!
Inter’den Hakan Çalhanoğlu planı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe U19’da yeni dönem! F.Bahçe U19’da yeni dönem! 16:12
Al Fayha-Al Kholood maçı detayları! Al Fayha-Al Kholood maçı detayları! 16:03
F.Bahçe'den flaş En-Nesyri kararı! F.Bahçe'den flaş En-Nesyri kararı! 16:02
Duran'a büyük müjde! Kısa süre içerisinde... Duran'a büyük müjde! Kısa süre içerisinde... 15:43
Al Fateh-Al Shabab maçı detayları! Al Fateh-Al Shabab maçı detayları! 15:42
Trabzonspor'da G.Saray mesaisi! Trabzonspor'da G.Saray mesaisi! 15:33
Daha Eski
Beşiktaş salonda çalıştı Beşiktaş salonda çalıştı 15:29
Başakşehir'de ayrılık! Başakşehir'de ayrılık! 15:27
F.Bahçe'den D. Zagreb’e Livakovic cevabı! F.Bahçe'den D. Zagreb’e Livakovic cevabı! 15:25
Al Ittihad-Al Taawoun maçı izleme bilgileri! Al Ittihad-Al Taawoun maçı izleme bilgileri! 15:04
Mali-Tunus maçı hangi kanalda? Mali-Tunus maçı hangi kanalda? 14:50
Atalanta-Roma maçı bilgileri! Atalanta-Roma maçı bilgileri! 14:45