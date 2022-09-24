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Türkiye - Tayland voleybol maçı canlı izle | (Filenin Sultanları - Tayland maçı canlı yayın)

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Dünya Şampiyonası’nda Tayland ile karşı karşıya geliyor. Filenin Sultanları'nın Tayland ile mücadelesini canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz... (TÜRKİYE - TAYLAND VOLEYBOL MAÇI CANLI)

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2022 Cumartesi 14:50 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2022 Cumartesi 14:50
Türkiye - Tayland voleybol maçı canlı izle | (Filenin Sultanları - Tayland maçı canlı yayın)

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde 23 Eylül Eylül-15 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenecek FIVB Dünya Şampiyonası'nda Tayland ile karşı karşıya geliyor.

TÜRKİYE - TAYLAND MAÇI CANLI İZLE

Filenin Sultanları, 24 takımın yer alacağı FIVB Dünya Şampiyonası'nda B Grubu'nda Polonya, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayland ve Hırvatistan ile mücadele edecek.

Milliler, B Grubu'ndaki ilk maçını Hollanda'nın Arnhem şehrinde, diğer grup karşılaşmalarını ise Polonya'nın Gdansk kentinde oynayacak.

Grup karşılaşmalarının ardından gruplarını ilk dört sırada tamamlayan takımlar ikinci etaba yükselecek.

İkinci etap karşılaşmaları, 16 takımın katılımıyla 4-9 Ekim, çeyrek final karşılaşmaları, 8 takımın katılımıyla 11 Ekim, yarı final müsabakaları ise 13 Ekim'de oynanacak.

Organizasyon, 15 Ekim'de gerçekleştirilecek üçüncülük ve final müsabakalarıyla sona erecek.

Millilerimizin B Grubu'ndaki maç programı şu şekilde:

27 Eylül Salı
TSİ 15.00 Türkiye-Güney Kore (TRT Spor)

28 Eylül Çarşamba
TSİ 18.30 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti (TRT Spor Yıldız)

29 Eylül Perşembe
TSİ 18.30 Türkiye-Hırvatistan (TRT Spor)

01 Ekim Cumartesi
TSİ 21.30 Türkiye-Polonya (TRT Spor Yıldız)

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