Haberler İspanya La Liga Real Madrid-Celta Vigo CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Madrid-Celta Vigo CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 16. haftasında Real Madrid ile Celta Vigo karşı karşıya gelecek. Barcelona'nın kazandığı haftada hata yapmak istemeyen eflatun-beyazlılar, 36 puanla 2. sırada yer alıyor. Xabi Alonso yönetiminde etkili bir performans ortaya koymayı amaçlayan Real Madrid'de Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Futbolseverler ise "Real Madrid-Celta Vigo maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Real Madrid-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2025 Pazar 11:00
Real Madrid-Celta Vigo CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Madrid-Celta Vigo maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'nın 16. haftasında haftanın en çok konuşulan mücadelelerinden biri sahne alıyor. Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Celta Vigo'yu konuk ederken, liderlik yarışında Barcelona'nın kazandığı bir haftada hata yapmak istemiyor. 36 puanla 2. sırada yer alan eflatun-beyazlılar, Xabi Alonso yönetiminde istikrarlı performansını sürdürmeyi hedefliyor. Madrid cephesinde bir diğer merak konusu ise Arda Güler'in maçta görev alıp almayacağı. Peki, Real Madrid-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REAL MADRID-CELTA VIGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 16. haftasında oynanacak Real Madrid-Celta Vigo maçı 7 Aralık Pazar günü saat 23.00'te başlayacak.

REAL MADRID-CELTA VIGO MAÇI HANGİ KANALDA?

Santiago Bernabeu'da oynanacak Real Madrid-Celta Vigo maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

REAL MADRID-CELTA VIGO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Real Madrid: Courtois; Asencio, Militao, Rudiger, Carreras; Arda Güler, Valverde, Tchouameni; Bellingham; Vinicius, Mbappe

Celta Vigo: Radu; Alonso, Starfelt, J Rodriguez; Rueda, D Rodriguez, Moriba, Carreira; Zaragoza, Iglesias, Aspas

