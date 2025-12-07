CANLI SKOR ANA SAYFA
Lionel Messi'li Inter Miami şampiyonluğa ulaştı!

Amerikan Futbol Ligi play-off'larında Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami, finalde Vancouver Whitecaps'i 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2025 Pazar 10:49
MLS'te 2025 sezonu şampiyonunun belirleneceği finalde Inter Miami ile Vancouver Whitecaps, Chase Stadı'nda karşılaştı.

Normal sezonda daha fazla puan topladığı için Inter Miami'nin sahasında oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 8. dakikada Edier Ocampo (kendi kalesine), 71. dakikada Rodrigo de Paul ve 90+6. dakikada Tadeo Allende'nin golleriyle galip geldi.

İki golün pasını veren Messi, takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Vancouver Whitecaps'in golü ise 60. dakikada Ali Ahmed'den geldi.

İki takımın da ilk kez boy gösterdiği finalde galip gelen Inter Miami, tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaştı.

