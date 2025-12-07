CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'nin iptal edilen golünde ofsayt kararı doğru mu? Trio ekibi yorumladı!

Fenerbahçe'nin iptal edilen golünde ofsayt kararı doğru mu? Trio ekibi yorumladı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Başakşehir ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında kritik bir puan kaybı yaşadı. Trio ekibi, bu mücadelenin tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin iptal edilen golünde ofsayt kararı doğru mu? Trio ekibi yorumladı!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrılarak şampiyonluk yarışında yara aldı.

Fenerbahçe'nin iptal edilen golünde ofsayt kararı doğru mu? Trio ekibi yorumladı!

Fenerbahçe'nin golü 64. dakikada Milan Skriniar'dan gelirken RAMS Başakşehir'in golünü ise 81. dakikada Bertuğ Yıldırım kaydetti. Sarı-lacivertli ekibin yaşadığı puan kaybı sonrası zirvede lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 3'e çıktı.

Fenerbahçe'nin iptal edilen golünde ofsayt kararı doğru mu? Trio ekibi yorumladı!

Trio ekibi, RAMS Başakşehir-Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonlarını yayıncı kuruluşta değerlendirdi. İşte Trio'nun yorumları...

Fenerbahçe'nin iptal edilen golünde ofsayt kararı doğru mu? Trio ekibi yorumladı!

14. dakikada Jhon Duran ile Duarte'nin pozisyonu

Deniz Çoban: Faul doğru. Duran'ın elini savurduğu hareket rakibin kulağının kenarına doğru geliyor. Şiddet, acımasızlık, yarayıcılık var mı, yok ama hakem burada sarı verse daha çok kabul ederdim ama kırmızıyı düşünmem.

Bülent Yıldırım: Duarte'nin tutması net bir faul. Duran da 'git başımdan' dercesine bir reaksiyon gösteriyor. Elle bir vurma söz konusu değil. Kurtulurken savurduğu kol rakibini itiyor. Küçük bir temas var ama bu bir reaksiyon. Kontrolsüz bir faul, kırmızı düşünülmez ama kesinlikle sarı verilmeliydi.

Bahattin Duran: Kart konusunda sizinle aynı fikirdeyim. Duran'ın eli Duarte'nin koluna geliyor. Hakem faul verir, Duran sarı kart görür. Pozisyonun özeti benim için bu.


Fenerbahçe'nin iptal edilen golünde ofsayt kararı doğru mu? Trio ekibi yorumladı!

67. dakikada Fenerbahçe'nin ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golü

Bahattin Duran: Burada yorum yapacak pek de bir şey yok herhalde.

Bülent Yıldırım: Net bir ofsayt, doğru bir tespit, yardımcı hakem yanılmamış. Kutluyorum.


Fenerbahçe'nin iptal edilen golünde ofsayt kararı doğru mu? Trio ekibi yorumladı!

73. dakikada Başakşehir'de Kemen'in penaltı beklediği pozisyon

Deniz Çoban: Bu maçta en çok hakemi eleştireceğim konulardan biri bu oldu. Bu dakikaya kadar maçı getirdiniz, buraya koşarak geldiniz. Penaltı beklentisi var, penaltıyla uzaktan yakından alakası yok ancak pozisyon sonrası tartışma esnasında oyuncular anlaştı diye es geçemezsiniz, cezasını keseceksiniz.

Bülent Yıldırım: Hakem oyuncu grubunun yanına yaklaşmakta gecikiyor, olay yerine yakın olmalıydı. Top oyuna girdikten sonra kritik bir pozisyonu kendi gözüyle görebilmesi için gerekli. Asensio'nun Kemen'e yönelik ihlali söz konusu değil, penaltı yok. Skriniar ve Kemen arasındaki tartışma ise böyle çözülmemeliydi, iki oyuncu da sarı kart görmeliydi.

Bahattin Duran: Penaltı söz konusu değil, iki oyuncu da sarı kart görmeliydi.

