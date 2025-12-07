CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
İstanbulspor-Sivasspor MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman ve hangi kanalda?

İstanbulspor-Sivasspor MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında İstanbulspor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Barış Kanbak yönetiminde çıkış arayan ev sahibi takım, 15 puanla 15. sırada yer alıyor. Zorlu deplasmanda kazanarak 2'de 2 yapmanın hesaplarını yapan Yiğidolar ise 20 puanla 13. sırada bulunuyor. Öte yandan futbolseverler, "İstanbulspor-Sivasspor maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, İstanbulspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2025 Pazar 09:46
İstanbulspor-Sivasspor MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman ve hangi kanalda?

İstanbulspor-Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında İstanbulspor ile Sivasspor kozlarını paylaşacak. Son haftalarda istediği ritmi bir türlü yakalayamayan İstanbulspor, Barış Kanbak yönetiminde sahaya çıkacak ve taraftarı önünde kazanarak yeniden yükselişe geçmenin yollarını arayacak. Sarı-siyahlılar, topladığı 15 puanla 15. sırada bulunuyor. Konuk ekip Sivasspor ise deplasman performansını güçlendirmek ve üst sıralara tırmanışını sürdürmek için İstanbul'a geliyor. Yiğidolar, geçtiğimiz haftaki galibiyetin ardından moral depolamış durumda ve bu karşılaşmayı da kazanarak 2'de 2 yapmanın hesaplarını yapıyor. Peki, İstanbulspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İSTANBULSPOR-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında oynanacak İstanbulspor-Sivasspor maçı 7 Aralık Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

İSTANBULSPOR-SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak İstanbulspor-Sivasspor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İSTANBULSPOR-SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

