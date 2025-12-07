CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ın Nicolas Raskin ısrarı sürüyor! Sergen Yalçın'ın kararı...

Ara transfer dönemi için harekete geçen Beşiktaş'ta öncelik orta saha bölgesine verildi. Siyah beyazlıların daha öncede gündemine gelen Nicolas Raskin için kulübüyle yeniden görüşmelere başlandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07 Aralık 2025 Pazar 10:16
Beşiktaş'ta ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlılar öncelikle sol bek, stoper ve orta sahaya takviye yapmayı planlıyor. Hücuma yönelik takviye ise kanat ya da santrfora olacak.

Bu doğrultuda tandemde oynayan ve yaz döneminde de gündeme gelen Chelsea'li Axel Disasi için girişimler devam ediyor. Bir diğer isim de orta sahada görev yapan Glasgow Rangers'lı Nicolas Raskin. Sabah'ın haberine göre, Teknik direktör Sergen Yalçın'ın istediği gibi hem 6 hem de 8 numarada oynayan Raskin, Disasi gibi yaz döneminde Beşiktaş'ın ilgi alanında bulunuyordu ancak Avrupa'nın elit liglerinde forma giymek istediğini belirterek kendisine yapılan teklifi geri çevirmişti. Siyah-beyazlılar, Glasgow Rangers'la Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan oyuncuyu ve kulübünü ikna etmeye çalışıyor.

Nicolas Raskin'in piyasa değeri 12 milyon Euro. Glasgow Rangers formasını 120 kez giyen Belçikalı futbolcu, 8 gol ve 18 asistlik performans sergiledi.

