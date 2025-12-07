Arda Güler için flaş transfer iddiası! Manchester City'nin dev takas planı

REAL MADRID'DEN TRANSFER YANITI Xabi Alonso'nun bu sezon en çok güvendiği isimlerin başında gelen Arda Güler için takımdan ayrılmasına izin çıkmadı. Eflatun beyazlı yönetimin takas yöntemiyle herhangi bir transfer yapma gibi bir düşüncesi de bulunmadığı aktarıldı.