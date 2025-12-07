CANLI SKOR ANA SAYFA
Arda Güler için flaş transfer iddiası! Manchester City'nin dev takas planı

Arda Güler için flaş transfer iddiası! Manchester City'nin dev takas planı

A Milli Takımımızın ve Real Madrid'in yıldız futbolcusu Arda Güler için bomba bir transfer iddiası ortaya atıldı. Genç yıldız için İngiliz devi Manchester City'nin devrede olduğu ve takas teklifi yapmaya hazırlandığı belirtildi. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2025 Pazar 09:47
Arda Güler için flaş transfer iddiası! Manchester City'nin dev takas planı

Real Madrid'de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Arda Güler için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.

Arda Güler için flaş transfer iddiası! Manchester City'nin dev takas planı

İngiliz devi Manchester City'nin milli yıldız için dev bir teklife hazırlandığı kaydedildi.

Arda Güler için flaş transfer iddiası! Manchester City'nin dev takas planı

Defensa Central'de yer alan habere göre; Pep Guardiola'lı Manchester City, Arda Güler'i transfer etmek istiyor ve genç yıldız için Rodri'yi takas etmeye hazırlanıyor.

Arda Güler için flaş transfer iddiası! Manchester City'nin dev takas planı

REAL MADRID'DEN TRANSFER YANITI

Xabi Alonso'nun bu sezon en çok güvendiği isimlerin başında gelen Arda Güler için takımdan ayrılmasına izin çıkmadı. Eflatun beyazlı yönetimin takas yöntemiyle herhangi bir transfer yapma gibi bir düşüncesi de bulunmadığı aktarıldı.

