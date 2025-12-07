CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İspanya La Liga Valencia-Sevilla CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 16. haftasında Valencia ile Sevilla karşı karşıya gelecek. Ligin iki köklü takımının kozlarını paylaşacağı haftada hata yapmak istemeyen Valencia, 14 puanla 16. sırada yer alıyor. Zorlu deplasmanda çıkış arayan Sevilla ise 16 puanla 14. sırada bulunuyor. Öte yandan futbolseverler, "Valencia-Sevilla maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Valencia-Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2025 Pazar 10:33
Valencia-Sevilla maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'nın 16. haftasında nefeslerin tutulduğu karşılaşmalardan biri, Valencia ile Sevilla arasında oynanacak. Ligin köklü iki temsilcisini karşı karşıya getirecek bu mücadele, hem sıralama hem de moral açısından büyük önem taşıyor. 14 puanla 16. basamakta yer alan turuncu-siyahlılar, bu kritik haftada 3 puan alarak nefes almak peşinde. Sevilla cephesinde ise hedef net: Deplasmanda galibiyet. Ligde 16 puan toplayarak 14. sıraya yerleşen Endülüs temsilcisi, yeniden üst sıralara tutunmak için bu karşılaşmayı bir fırsat olarak görüyor. Peki, Valencia-Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

VALENCIA-SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 16. haftasında oynanacak Valencia-Sevilla maçı 7 Aralık Pazar günü saat 18.15'te başlayacak.

VALENCIA-SEVILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Mestalla Stadyumu'nda oynanacak Valencia-Sevilla maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

