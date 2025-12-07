CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İspanya La Liga Elche-Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Elche-Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 16. haftasında Elche ile Girona karşı karşıya gelecek. Üst üste 2. galibiyetini almayı hedefleyen Elche, güçlü rakibine karşı hata yapmadan puanını 19'a çıkartmayı amaçlıyor. Zorlu deplasmanda 4 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmayı hedefleyen Girona ise 12 puanla 18. sırada yer alıyor. Peki, Elche-Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2025 Pazar 10:18
Elche-Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Elche-Girona maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'nın 16. haftasında Elche ile Girona kozlarını paylaşacak. Elche, üst üste ikinci kez sahadan üç puanla ayrılmak için taraftarı önünde sahaya çıkacak. 19 puan barajına ulaşmayı hedefleyen yeşil-beyazlılar, güçlü rakipleri karşısında en küçük hataya dahi yer vermek istemiyor. Son 4 karşılaşmadan galibiyet çıkaramayan Katalan ekibi ise bu kötü seriye son verip yeniden yükselişe geçmenin hesaplarını yapıyor. Ligde 12 puanla 18. sırada bulunan kırmızı-beyazlılar, deplasmandan kazanarak hem moral bulmak hem de alt sıralardan uzaklaşmak için sahaya çıkacak. Peki, Elche-Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ELCHE-GIRONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 16. haftasında oynanacak Elche-Girona maçı 7 Aralık Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

ELCHE-GIRONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Mauel Martinez Valero Stadyumu'nda oynanacak Elche-Girona maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

