CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Ömer Üründül'den Fenerbahçe maçı sonrası o isim için flaş yorum! "Nasıl bu kadar düşüş yaşar?"

Ömer Üründül'den Fenerbahçe maçı sonrası o isim için flaş yorum! "Nasıl bu kadar düşüş yaşar?"

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir deplasmanına konuk oldu. Sarı-lacivertliler rakibi ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı. Sabah Gazetesi Yazarı Ömer Üründül bu mücadeleyi kalemine aldı. İşte o yazı... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2025 Pazar 08:54
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ömer Üründül'den Fenerbahçe maçı sonrası o isim için flaş yorum! "Nasıl bu kadar düşüş yaşar?"

"Tedesco'nun efendiliği, sadece oyunla ilgilenmesi ve sahadaki duruşuyla Fenerbahçe'ye yakıştığını belirtmiştim. Ancak ne yazık ki ciddi teknik hatalarda ısrar ediyor. Sezon başından beri yeri geldikçe vurguladığım gibi fizik güçleri yetersiz, devamlılıkları olmayan, defansif yönleri zayıf futbolcular yetenekli de olsalar günümüz futbolunda birlikte oynamaları eşyanın tabiatına aykırıdır. Böyle birçok uygulamanın işe yaramadığını gördüğü halde Tedesco ısrar ediyor.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe maçı sonrası o isim için flaş yorum! "Nasıl bu kadar düşüş yaşar?"

İlk yarıda 10 dakikalık bir parlamadan sonra Fenerbahçe oyunu rakibine teslim etti. Kalesinde çok tehlikeli ataklarla karşılaştı. İkinci yarıda da değişiklikler kadar gidişat böyleydi. Sonra hamleler başladı. Fenerbahçe duran topta gol buldu. Ama sonra ilginç bir golle 3 puanı kaçırdı.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe maçı sonrası o isim için flaş yorum! "Nasıl bu kadar düşüş yaşar?"

Tedesco'nun Talisca-Asensio ikilisini oynatma yanlışının dışında diğer hatalarına gelecek olursak; madem bu ikiliyle risk alıyorsun, en önemli savaşçın İsmail niye yedekte? Semedo sakatlanıyor. Milli takımda oynayan Mert Müldür kulübede.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe maçı sonrası o isim için flaş yorum! "Nasıl bu kadar düşüş yaşar?"

Galatasaray derbisinden sonra herkes 'İlk 11'de Jhon Duran oynar' diyordu. Fakat dün de gördük ki performansı 11 için yetersiz. İleriye dönük bir önemli problemse Kerem'in durumu. Böyle bir oyuncu nasıl bu kadar düşüş yaşar? Nuri Şahin, Başakşehir'i futbol olarak çıkışa geçirmiş. Dün bana göre iki takım adına da sahanın yıldızı Kemen'di."

"Bireysel çöküş"
Fenerbahçe'ye transferde flaş teklif!
DİĞER
Oğlu Aziz'i kucağına almıştı! Neslihan Atagül’den annelik açıklaması
İstanbul'u sağanak vurdu! Sokaklar ve caddeler göl oldu... İBB sınıfta kaldı | Peş peşe kazalar
F.Bahçe deplasmanda berabere kaldı!
G.Saray'dan Metehan Baltacı kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Bireysel çöküş" "Bireysel çöküş" 08:44
İzmir'de kritik mücadele: Göztepe-Trabzonspor maçı detayları! İzmir'de kritik mücadele: Göztepe-Trabzonspor maçı detayları! 08:43
Salah'tan veda sözleri! Salah'tan veda sözleri! 01:21
Salah'tan veda sözleri! Salah'tan veda sözleri! 01:20
PSG evinde çok farklı! PSG evinde çok farklı! 01:01
Bilbao Madrid'i devirdi! Bilbao Madrid'i devirdi! 01:01
Daha Eski
PSG evinde çok farklı! PSG evinde çok farklı! 01:00
Bilbao Madrid'i devirdi! Bilbao Madrid'i devirdi! 00:58
G.Saray Bursa'da kayıp! G.Saray Bursa'da kayıp! 00:37
Sakaryaspor'da Serhat Sütlü ile yollar ayrıldı Sakaryaspor'da Serhat Sütlü ile yollar ayrıldı 00:33
Tedesco: Benim için hayal kırıklığı! Tedesco: Benim için hayal kırıklığı! 00:07
F.Bahçe deplasmanda berabere kaldı! F.Bahçe deplasmanda berabere kaldı! 00:07