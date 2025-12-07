CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
TFF 1.Lig Manisa FK-Van Spor FK CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Manisa FK-Van Spor FK CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Manisa FK ile Van Spor FK karşı karşıya gelecek. Mustafa Dalcı yönetiminde çıkış arayan ev sahibi takım, 13 puanla 18. sırada yer alıyor. Zorlu deplasmanda 4 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmayı amaçlayan Hakan Kutlu ve öğrencileri ise 21 puanla 11. sırada bulunuyor. Peki, Manisa FK-Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Manisa FK-Van Spor FK maçı canlı yayın bilgileri...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2025 Pazar 09:35
Manisa FK-Van Spor FK CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Manisa FK-Van Spor FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Manisa FK ile Van Spor FK karşı karşıya geliyor. Sezona istediği başlangıcı yapamayan ve alt sıralardan kurtulmanın yollarını arayan Manisa FK, Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde çıkışını başlatmanın peşinde. 13 puanla 18. sırada bulunan siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde alacağı bir galibiyetle üst sıralara çıkmak istiyor. Rakip cephesinde ise son haftalarda aradığı sonuçları almakta zorlanan Van Spor FK var. Hakan Kutlu'nun öğrencileri, 4 maçlık galibiyet hasretine son vermek için Manisa deplasmanına motive bir şekilde çıkacak. Peki, Manisa FK-Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANİSA FK-VAN SPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında oynanacak Manisa FK-Van Spor FK maçı 7 Aralık Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

MANİSA FK-VAN SPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Manisa FK-Van Spor FK maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MANİSA FK-VAN SPOR FK MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

