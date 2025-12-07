Manisa FK-Van Spor FK CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Manisa FK-Van Spor FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Manisa FK ile Van Spor FK karşı karşıya geliyor. Sezona istediği başlangıcı yapamayan ve alt sıralardan kurtulmanın yollarını arayan Manisa FK, Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde çıkışını başlatmanın peşinde. 13 puanla 18. sırada bulunan siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde alacağı bir galibiyetle üst sıralara çıkmak istiyor. Rakip cephesinde ise son haftalarda aradığı sonuçları almakta zorlanan Van Spor FK var. Hakan Kutlu'nun öğrencileri, 4 maçlık galibiyet hasretine son vermek için Manisa deplasmanına motive bir şekilde çıkacak. Peki, Manisa FK-Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANİSA FK-VAN SPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında oynanacak Manisa FK-Van Spor FK maçı 7 Aralık Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

MANİSA FK-VAN SPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Manisa FK-Van Spor FK maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MANİSA FK-VAN SPOR FK MAÇI CANLI İZLE